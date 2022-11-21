العالم اليوم - لاعبو إيران يمتنعون عن أداء النشيد الوطني في المونديال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - امتنع لاعبو منتخب إيران عن أداء النشيد الوطني قبل مباراتاهم الافتتاحية في المونديال أمام إنجلترا يوم الإثنين، تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها البد.

وقبيل مباراة الثلاثاء، قرر لاعبو منتخب إيران عدم ترديد النشيد الوطني قبل مباراتهم أمام إنجلترا ، في إشارة دعم واضحة للاحتجاجات في بلادهم.

وصمت كل عناصر التشكيلة الأساسية لإيران المكونة من 11 لاعبا أثناء عزف النشيد الوطني في استاد خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتشهد إيران منذ قرابة شهرين، احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في التي تفرضها السلطات الإيرانية.