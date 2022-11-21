الرئيس الصينى يهنئ نظيره الكازاخى على إعادة انتخابه

جدة - نرمين السيد - وأشار الرئيس الصينى - فى رسالته بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية - إلى أن نتيجة الانتخابات أظهرت بشكل كامل ثقة ودعم الشعب الكازاخى لتوكاييف. وقال إنه يعلق أهمية كبيرة على تنمية العلاقات بين الصين وكازاخستان، ومستعد للعمل مع توكاييف، مع اتخاذ الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كنقطة انطلاق جديدة، لتعزيز التنمية الشاملة الدائمة بين الصين وكازاخستان، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.

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