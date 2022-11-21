نيوزيلندا تفرض عقوبات ضد 22 مواطنًا روسيًا وبيلاروسيًا

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، إن بلادها فرضت حزمة أخرى من العقوبات ضد 22 مواطنا من روسيا وبيلاروسيا، الذين يدعمون، العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.
وجاء فى بيان الوزيرة، الذى نشر على موقع الحكومة، أن من بين المواطنين الروس زوجة وأطفال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، ورئيسة البنك المركزى الروسى إلفيرا نابيولينا، وزوجة وابن الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال الروس.
واتخذت السلطات النيوزيلندية إجراءات تقييدية ضد شركات روسية، قالت إنها "ذات أهمية اقتصادية أو استراتيجية لروسيا، فى قطاعات النفط والغاز والصلب والنقل وفى إنتاج الرادارات والمعدات الإلكترونية".
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