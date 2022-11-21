الحكومة الإيطالية: قلقون بشأن إمدادات الطاقة للعام المقبل

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير الإيطالى - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية - إنه فيما يتعلق بشراء الطاقة، فإن "المخاوف قوية، ليس كثيرا لهذا الشتاء الذى يجب أن نكون قادرين على التغلب عليه ولكن بالتأكيد لعام 2023".

وتابع أن "نقص الإمدادات الروسية يعنى أنه خلال الصيف يجب أن نوفر الاحتياطيات والتخزين، وبالطبع نكون جاهزين لفصل الشتاء المقبل. ومن ناحية أخرى، هناك مسألة السعر، نحن بحاجة لمعرفة تأثير سقف السعر الأوروبى على سعر الغاز".

وأشار فراتين إلى أنه سيقدم إلى مجلس الوزراء فى وقت لاحق اليوم "شكلا من أشكال اقتراح سقف السعر الوطنى المتعلق بنظام الطاقة المتجددة"، مضيفا أن "هذا يعنى وضع حد أقصى لسعر الطاقة من المصادر المتجددة لضمان عدم تحمل تكاليف باهظة على الإنتاج".