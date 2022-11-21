جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير الإيطالى - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية - إنه فيما يتعلق بشراء الطاقة، فإن "المخاوف قوية، ليس كثيرا لهذا الشتاء الذى يجب أن نكون قادرين على التغلب عليه ولكن بالتأكيد لعام 2023".
وتابع أن "نقص الإمدادات الروسية يعنى أنه خلال الصيف يجب أن نوفر الاحتياطيات والتخزين، وبالطبع نكون جاهزين لفصل الشتاء المقبل. ومن ناحية أخرى، هناك مسألة السعر، نحن بحاجة لمعرفة تأثير سقف السعر الأوروبى على سعر الغاز".
وأشار فراتين إلى أنه سيقدم إلى مجلس الوزراء فى وقت لاحق اليوم "شكلا من أشكال اقتراح سقف السعر الوطنى المتعلق بنظام الطاقة المتجددة"، مضيفا أن "هذا يعنى وضع حد أقصى لسعر الطاقة من المصادر المتجددة لضمان عدم تحمل تكاليف باهظة على الإنتاج".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة الإيطالية: قلقون بشأن إمدادات الطاقة للعام المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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