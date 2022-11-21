القوات المسلحة السودانية تدشن قافلة دعم لمتضررى حمى الضنك بشمال كردفان

جدة - نرمين السيد - ونقل الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله - فى بيان اليوم - عن نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد الفريق الركن مجدى إبراهيم خليل، قوله "إن القافلة تأتى برعاية رئيس مجلس السيادة الإنتقالى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لدعم جهود ولاية شمال كردفان فى مكافحة حمى الضنك"، مشيرًا إلى أن ما استقرت عليه القوات المسلحة أن تقف إلى جانب مواطنيها عند الحاجة.

وأوضح أن القافلة احتوت على كميات مقدرة من المواد الطبية والوقائية وأدوية ومحاليل وريدية وناموسيات بجانب مواد غذائية.

وأشار إلى أنه قد جرى تنظيم حملات رش وقائية خلال الأيام الماضية بواسطة طائرات من مجمع صافات التابع لمنظومة الصناعات الدفاعية وبالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية للحد من إنتشار حمى الضنك بالولاية.

جدير بالذكر أنه قد ساهم فى إعداد القافلة كل من مجلس السيادة وهيئة الإمداد ومنظومة الصناعات الدفاعية وإدارة الخدمات الطبية والمؤسسة التعاونية الوطنية بالقوات المسلحة.