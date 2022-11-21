روسيا: النظام الأوكرانى يستحق أشد عقوبة على جرائمه

جدة - نرمين السيد - وأضاف فولودين، "أنه يجب على الدول التى تتعاون مع نظام كييف أن تفهم أنها تدعم الدولة النازية والساديين"، على حد وصفه.

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسى قسطنطين كوساتشوف، إن تطبيع العلاقات بين روسيا وأوكرانيا لا يمكن أن يكون إلا بعد تغيير السلطة فى كييف، مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية الحالية تقع فى عواقب أفعالها السابقة ومواقفها الأيديولوجية ولا تملك حرية فى القرارات.

وشدد كوساتشوف على ضرورة إجبار كييف على الوفاء بالالتزامات وفق اتفاقات مينسك، التى سجلت مبدأ حل للنزاع الداخلى فى أوكرانيا سياسيا من خلال الحوار بين السلطة وسكان البلاد.

وأكد أن القيادة الأوكرانية تعتبر سكان مقاطعة أوديسا، إرهابيين وانفصاليين، وترفض الحوار معهم، مشيرا إلى إمكانية تغيير الوضع حال توقف كييف عن استعمال لغة القوة معهم.