بولندا تعلن قبول عرض ألمانيا إمدادها بأنظمة صواريخ «باتريوت» الدفاعية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الدفاع البولندى ماريوش بلاشاك، اليوم الإثنين، قبول بلاده لعرض ألمانيا والذى يتضمن إرسال أنظمة صواريخ "باتريوت" الدفاعية لمساعدتها فى تأمين مجالها الجوى، وذلك فى أعقاب سقوط صاروخ داخل أراضى بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا.





وتابع بلاشاك -نائب رئيس الوزراء، حسبما نقل "راديو بولندا"- قائلا "لقد قبلت بارتياح اقتراح وزيرة الدفاع الألمانية بنشر قاذفات صواريخ باتريوت إضافية فى بلادنا"، مضيفا أنه سيقترح خلال محادثات هاتفية اليوم مع الجانب الألمانى وضع النظام الصاروخى على الحدود مع أوكرانيا. يشار إلى أن صاروخا سقط داخل الحدود البولندية الأسبوع الماضى وأسفر عن مصرع شخصين، وقال قادة بولندا وحلف "ناتو" إن الصاروخ ربما أطلق من أنظمة الدفاع الجوى الأوكرانية خلال صدها لموجة قصف صاروخى روسى. يذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أعربت اليوم الإثنين، عن استعداد بلادها لمساعدة بولندا فى تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية، قائلة "عرضنا دعم بولندا فى تأمين مجالها الجوى بطائرات يوروفايتر وأنظمة باتريوت الدفاعية الجوية الخاصة بنا..وأن برلين ستدرس أيضا تمديد نشر الأنظمة الألمانية المضادة للصواريخ فى سلوفاكيا العضو بحلف شمال الأطلسى "ناتو" حتى نهاية عام 2023، وذلك حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

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