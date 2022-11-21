الرئيس الكورى يتعهد بتعاون وثيق لتحقيق «رؤية السعودية 2030»

جدة - نرمين السيد - تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، بتعاون وثيق لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك فى إشارة إلى خارطة الطريق التى وضعها ولى العهد لتنويع اقتصاد البلاد بعيدًا عن النفط.





جاء ذلك اليوم الإثنين، فى الرسالة التى بعثها رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، إلى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وذكر المكتب الرئاسى أن الرئيس الكورى أشار إلى أن زيارة سلمان تعد معلما مهما فى تطوير العلاقات الثنائية لخطوة أخرى إلى الأمام، وذلك بعد زيارة ولى العهد السعودى لكوريا الجنوبية، الخميس الماضى.

وكان ولى العهد السعودى ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قد قام بزيارة إلى سول ضمن جولة أسيوية الأسبوع الماضى وعقد جلسة مباحثات موسعة مع الرئيس الكورى بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطرقت المباحثات إلى تطوير التعاون بينهما خاصة فى تطوير الطاقة الهيدروجينية وتقنيات جمع والتقاط الكربون وتطوير مفاعلات نووية صغيرة الحجم ورعاية القوى العاملة فى محطات الطاقة النووية والتعاون لتعزيز القدرات الدفاعية السعودية.