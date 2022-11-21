الصليب الأحمر: تفاقم معاناة الأفغان خلال الشتاء للإبقاء على حياتهم

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول كبير فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن المزيد من الأفغان سيكافحون من أجل البقاء مع تدهور الظروف المعيشية فى العام المقبل، بينما تستعد أفغانستان لفصل الشتاء.





وأشار مارتن شويب، مدير العمليات فى الصليب الأحمر- فى مقابلة مع وكالة أنباء "أسوشيتيد برس"، اليوم الإثنين، إلى وجود صعوبات اقتصادية فى أفغانستان، مضيفا: "إنه أمر خطير للغاية وسيكافح الناس من أجل حياتهم".

وقال إن العقوبات المفروضة على حكام حكومة طالبان، ووقف التحويلات المصرفية وتجميد المليارات من احتياطيات العملة فى أفغانستان، أدت بالفعل إلى تقييد الوصول إلى المؤسسات العالمية والأموال الخارجية التى دعمت الاقتصاد المعتمد على المساعدات فى أفغانستان قبل انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلنطى "ناتو".

وأشار شويب إلى أن بداية فصل الشتاء ستؤدى إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الملحة التى تواجهها نصف أفغانستان بالفعل، قائلا: "الأسعار ترتفع بسبب مجموعة من الأسباب، لكن قضية العقوبات أدت أيضا إلى عواقب وخيمة... نرى المزيد والمزيد من الأفغان الذين يضطرون إلى بيع ممتلكاتهم لتغطية نفقاتهم، إذ يتعين عليهم شراء مواد للتدفئة وفى الوقت نفسه مواجهة تكاليف متزايدة للطعام والمواد الأساسية الأخرى".

وأكد أن العقوبات تمثل تحديا فى إيصال المساعدات والإمدادات الضرورية إلى أفغانستان فى الوقت المناسب، ومن المهم أن تتضمن جميع العقوبات استثناءات إنسانية حتى تتمكن المنظمات مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مواصلة عملها.