رقم قياسى جديد.. بولندا تكشف أعداد اللاجئين الأوكرانيين القادمين إليها

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الإثنين، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد إلى 7 ملايين و877 ألف لاجيء، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى.





وذكرت الوكالة، أن 21 ألفا و700 لاجيء وصلوا من أوكرانيا أمس الأحد، فيما غادر 24 ألفا و500 آخرين عائدين إلى أوكرانيا ليتخطى إجمالى العائدين 6 ملايين شخص، وذلك حسبما أورد "راديو بولندا" فى نشرته الإنجليزية. يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت فى مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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