العالم اليوم - برنامج الأغذية العالمي يخصص 5.4 مليار دولار لمساعدة لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 02:32 مساءً - أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الاثنين، أن برنامج الأغذية العالمي وافق على تخصيص 5.4 مليار دولار لمساعدة لبنان على مدى الثلاث سنوات المقبلة.

وعقب استقباله مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، قال ميقاتي إن المجلس التنفيذي للبرنامج في روما، وافق في اجتماعه يومي الخميس والجمعة الماضيين، على تخصيص 5.4 مليار دولار لصالح لبنان، للسنوات الثلاث المقبلة، على أن يتم تقسيم المبلغ بالتساوي بين اللبنانيين والسوريين بنسبة 50 بالمئة لكل منهما.

وبحسب ميقاتي فإن برنامج الأغذية العالمي كان يقوم بصرف مساعدات بنسبة 70 بالمئة للسوريين و30 بالمئة للبنانيين بما مجمله 700 مليون دولار في السنة تقريبا.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج الأغذية وعده بأن تكون المنتجات المشتراة من أجل المساعدات ستكون من لبنان بالكامل.

من جانبه قال مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات إن هذا المشروع سيستمر بتقديم المساعدات الطارئة والمساعدات العينية والنقدية للمستفيدين من هذا البرنامج، كما سيتم زيادة عدد المستفيدين منه.

وأضاف: "سيستمر البرنامج بتقديم المساعدات النقدية لعدد من اللاجئين ونتكلم اليوم عن مليون لاجىء سوري ومليون لبناني سيستفيدون من هذا المشروع".

كما أشار إلى أن البرنامج سيستمر أيضا بتقديم المساعدات لطلاب المدارس المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية وعددهم الحالي نحو 73 الف طالب. وأضاف أن المشروع الجديد يهدف للوصول إلى نحو 150 ألف طالب.

وبحسب ما ذكره مدير برنامج الأغذية في لبنان، فإن المشروع يقدم دعما للمزارعين من أجل تعزيز الأمن الغذائي في لبنان الذي يعتمد على استيراد ما بين 80 الى 90 في المئة من مادة القمح.

ومن المقرر أن يساعد المشروع في زيادة الرقعة الزراعية في لبنان والتركيز على زراعة القمح لزيادة الإنتاج المحلي من هذه المادة الأساسية.