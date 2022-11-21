العالم اليوم - عبر ورق المراحيض.. طريقة فريدة لمكافحة الانتحار في اليابان

انتم الان تتابعون خبر عبر ورق المراحيض.. طريقة فريدة لمكافحة الانتحار في اليابان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 02:32 مساءً - لجأت جامعات يابانية إلى فكرة فريدة من نوعها، مؤخرا، لأجل مكافحة الانتحار، من خلال طباعة رسائل توعية على ورق المراحيض، من أجل إبعاد عن بال أشخاص قد يخطر في أذهانهم أن يضعوا حدا لحياتهم.

وجرى تطبيق هذه الفكرة من قبل جامعات مقاطعة ياماناشي اليابانية في غرب طوكيو، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويمكن القراءة بأحرف زرقاء على هذه الأوراق البيضاء "عزيزي، أنت الذي تمضي أياما صعبة في التظاهر بأن كل شيء على ما يرام... ليس عليك إخبارنا بكل شيء لكن لم لا تخبرنا بالقليل فقط؟".

وبالإضافة إلى هذه الرسائل التي كتبها متخصص في الصحة العقلية والمرفقة بأرقام هواتف للوقاية من الانتحار، هناك أيضا صور مهدئة على ورق المراحيض، مثل قطة متكوّرة على نفسها.

وقد وزّعت سلطات ياماناشي ستة آلاف من هذه الأوراق على 12 جامعة محلية، الشهر الماضي.

وأوضح المسؤول في المقاطعة كينيشي ميازاوا، يوم الاثنين "تكون بمفردك في الحمام... ونحن نشعر بأنه في مثل هذه الأوقات يمكن أن تخطر في بالك الأفكار السيئة".

وكما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، لوحظ ارتفاع في عدد حالات الانتحار في اليابان مع جائحة كوفيد التي عززت عزلة العديد من الناس.

في العام 2020، انتحر حوالى 500 طفل ومراهق في اليابان، وهو عدد قياسي وطني ويعادل ضعف ما كان عليه في العام 2016، وفقا لوزارة الصحة.