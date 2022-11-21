العالم اليوم - أسعار الذهب تهبط للجلسة الرابعة على التوالي بسبب قوة الدولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 02:32 مساءً - هبطت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي الاثنين بسبب ارتفاع الدولار في الوقت الذي ألقى فيه موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بظلاله على التوقعات بشأن الذهب الذي لا يدر عائدا.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1739.31 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0931 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجع في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ العاشر من نوفمبر إلى 1738.35 دولار.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1742 دولارا.

وقال المحلل جيوفاني ستاونوفو من (يو.بي.إس) إن أحد المحركات الرئيسية لسعر الذهب هو أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة كما أن الذهب يأخذ إشارات من ارتفاع مقبل للأسعار الإسمية بالإضافة إلى ارتفاع الدولار.

وانخفض الذهب 1.2 بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر.

وارتفع الدولار 0.8 بالمئة مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأميركي أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وسيتابع المستثمرون عن كثب وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لشهر نوفمبر المقرر عقده يوم الأربعاء، مع تقدير المشاركين في السوق ارتفاع سعر الفائدة نصف نقطة في ديسمبر بعد التصريحات التي أدلى بها مسؤولو مجلس الاحتياطي في الآونة الأخيرة.

وقال مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس إن الذهب يمكن أن يختبر مستويات الدعم عند 1735 دولارا و1729 دولارا قبل معرفة وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 20.63 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 1.3 بالمئة إلى 964 دولارا كما انخفض البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1888.12 دولار.