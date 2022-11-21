أردوغان: العمليات في سوريا لن تقتصر على ضربات جوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 01:36 مساءً - ذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن العمليات العسكرية لبلاده في شمال سوريا والعراق لن تقتصر على حملة جوية فحسب وإن مناقشات ستجرى بشأن مشاركة قوات برية.

وأضاف أردوغان للصحفيين لدى عودته من قطر أن هيئة الأركان العامة التركية ووزارة الدفاع ستقرران معا بشأن مشاركة قوات برية، وذلك وفقا لما نقلته محطتا تي.آر.تي وسي.إن.إن ترك.

وقالت وزارة الدفاع إن طائرات تركية نفذت ضربات جوية على قواعد للمسلحين الأكراد في سوريا والعراق، أمس الأحد، ودمرت 89 هدفا ردا على هجوم بقنبلة في إسطنبول قتل 6 قبل نحو أسبوع.