العالم اليوم - القوات الروسية تستهدف مواقع القوات الأوكرانية في زابوريجيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 01:25 مساءً - استهدفت القوات الروسية مراكز تجمع القوات الأوكرانية في منطقة زابوريجيا، فيما أنتقل الجيش الأوكراني من الهجوم إلى الدفاع في منطقة باخموت وسوليدار، بحسب ما ذكرت مصادر عسكرية موالية لروسيا في لوغانسك.

تفصيلا، قال عضو مجلس الإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روغوف، إن "القوات الجو-فضائية وقوات المدفعية تمكنتا من توجيه ضربات على أهداف عسكرية ومواقع إطلاق نار في أوريخوفو، وستيبنوغورسك، وغوليايبول، وتوكماتشكا، وشيرفون وجيليزنودوروجني"، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

وأضاف روغوف أن القوات الروسية استهدفت كذلك أماكن تمركز القوات الأوكرانية، حيث يتم تشكيل مجموعة بهدف شن هجوم محتمل.

القوات الأوكرانية من الهجوم للدفاع

قال الضباط في إحدى الفصائل الشعبية في لوغانسك، أندريه ماروتشكو، إن القوات الأوكرانية انتقلت من الهجوم إلى الدفاع في باخموت وسوليدار في دونيتسك.

وأضاف ماروتشكو: "بسبب الخسائر اليومية الكبيرة في الأفراد والمعدات، وكذلك استنادا إلى الوضع العملياتي، تخلت القيادة الأوكرانية عن العمليات الهجومية وركزت على التمسك بالمواقع التي كانت تشغلها سابقا".

أهمية باخموت الاستراتيجية