العالم اليوم - تركيا.. السياحة الأجنبية ترتفع بأكثر من 38 بالمئة في أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر تركيا.. السياحة الأجنبية ترتفع بأكثر من 38 بالمئة في أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 01:25 مساءً - أظهرت بيانات الاثنين ارتفاع عدد الزوار الأجانب لتركيا 38.4 بالمئة إلى 4.80 مليون في أكتوبر، مقارنة مع العام السابق مما عزز تعافيا قويا من الركود الذي بدأ في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وبلغ عدد الزائرين لتركيا 3.47 مليون و1.74 مليون زائر في أكتوبر 2021 وأكتوبر 2020 بالترتيب.

وارتفع عدد الزوار الأجانب في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 88.1 بالمئة ليصل إلى 39.61 مليون زائر في وتيرة تتوافق تقريبا مع مستويات ما قبل الجائحة لعام 2019.

وكان وزير السياحة التركي قد كشف الأسبوع الماضي، عن ارتفاع عائدات السياحة خلال أول 9 شهور من العام الجاري بنسبة 68 بالمئة مقارنة نفس الفترة 2021، لتصل إلى نحو 35 مليار دولار.

وأضاف في كلمة أمام لجنة الخطة والموازنة البرلمانية أن معدل انفاق السائح بلغ 90 دولارا لليلة الواحدة.

وبحسب الوزير، فقد حلت تركيا بالمرتبة السادسة عالميا كأكثر البلدان جذبا للسياح في عام 2019، بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف أن تركيا ارتفعت إلى المرتبة الرابعة عالميا كأكثر البلدان استقبالا للسياح خلال عام 2021، رغم الصعوبات التي تسببت بها جائحة كورونا.

وأوضح وزير السياحة التركي أن بلاده تهدف لرفع عدد السياح إلى أكثر من 50 مليون بنهاية العام الجاري، والعائدات السياحية إلى 44 مليار دولار.

وتعتبر مدينة إسطنبول واحدة من أهم المواقع السياحية في تركيا والعالم، إذ تضم عددا كبيرا من مناطق الجذب الرئيسية المستمدة من وضعها التاريخي كعاصمة للإمبراطوريتين البيزنطية والعثمانية، أبرزها مسجدي السلطان أحمد وآيا صوفيا، إضافة إلى قصر طوب قابي وصهريج البازيليك وبرج غلاطة وقصر دولمه بهجه.