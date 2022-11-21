البرلمان اللبناني يفشل للمرة الخامسة في انتخاب رئيس للبلاد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 21 نوفمبر 2022 01:12 مساءً - دوت الخليج :- فشل البرلمان اللبناني، الخميس، للمرة الخامسة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ليبقى منصب الرئاسة شاغرا.

وانتهت الجلسة بحصول ميشال معوض على 44 صوتا، وعصام خليفة على 6 أصوات، فيما صوت 46 نائبا بورقة بيضاء، وصوت آخرون لمرشحين مختلفين، فيما حضر الجلسة 108 نواب من أصل 128.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان فور انتهاء الجلسة وعدم اكتمال نصاب الدورة الثانية، إنه حدد 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية.

وبحسب المادة 49 من الدستور، فإنه يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين أي 86 نائبًا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف+1) في الدورات التالية، على أن يكون نصاب حضور هذه الدورات، سواء الأولى أو الثانية، 86 نائبًا.

وسبق للبرلمان اللبناني أن أخفق أربع مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، خلال جلسات جرت في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، و20- 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، و13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ووفق مراقبين، فإن التوافق على انتخاب رئيس جديد للبنان ينتظر توافقات إقليمية ودولية، وربما يرتبط باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي جرى بوساطة أمريكية.

ومطلع الماضي، بدأت مهلة دستورية تستمرّ شهرين لانتخاب رئيس جديد للبنان من جانب النواب، تنتهي بحلول 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتدوم فترة ولاية الرئيس اللبناني 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.

ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني (وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيًا)، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.

عربي21