الفلبين: خفر السواحل الصينى يستولى على حطام عثرت عليه البحرية قبالة باجاسا

جدة - نرمين السيد - أعلنت القيادة الغربية التابعة للجيش الفلبينى، اليوم الإثنين، أن خفر السواحل الصينى استولى بالقوة على حطام عائم كانت البحرية الفلبينية تجره إلى جزيرة باجاسا فى بالاوان، ويبدو أن الحطام ناتج عن إطلاق صاروخ صينى.





ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية، عن بيان القيادة القول إنها تلقت أولا تقريرا يفيد بأن جسما غير معروف تم رصده عبر كاميرا بعيدة المدى ينجرف على بعد 800 ياردة غرب جزيرة باجاسا فى بحر الفلبين الغربى.

وتابعت أن أفراد المحطة البحرية انتقلوا بعد ذلك إلى المنطقة للتفتيش ولاحظوا الجسم ينجرف نحو ممر رملى؛ بسبب الأمواج والتيارات القوية، بينما قام الفريق بربط الجسم العائم بإحكام بقاربهم، وبدأوا فى جره إلى جزيرة كالايان.

وأشار البيان إلى أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية اعترضت مرتين القارب التابع للبحرية الفلبينية قبل أن تستولى على الحطام الذى تم سحبه قبالة جزيرة ثيتو، مما اضطر القارب إلى العودة إلى جزيرة باجاسا، ولم يصب أحد من أعضاء الفريق.

بدورها.. ذكرت وزارة الخارجية الفلبينية- فى بيان- أنها "على علم بالحادث وتنتظر تقارير مفصلة من وكالات إنفاذ القانون البحرى"، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء تحقيق شامل.

وكانت وكالة الفضاء الفلبينية قد ذكرت، فى وقت سابق من هذا الشهر، أن حطاما مماثلا تم العثور عليه فى المياه قبالة جزيرتى بالاوان وميندورو من المحتمل أن يكون من صاروخ صينى من طراز "لونج مارش 5 بى" أطلق فى أواخر أكتوبر.

وتعبتر هذه الواقعة هى الأحدث بين بكين ومانيلا فى نزاع محتدم فى بحر الصين الجنوبى، الذى تسمى مانيلا جزءا منه بحر الفلبين الغربى.

وكانت وزارة الخارجية الفلبينية قد تقدمت العام الماضى باحتجاجات دبلوماسية ضد الانتشار المستمر والأنشطة غير القانونية للأصول البحرية وسفن الصيد الصينية بالقرب من جزر باجاسا.