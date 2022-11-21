نائبة الرئيس الأمريكى: ملتزمون بتقديم الدعم للمرأة فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الإثنين، إلتزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم للمرأة فى الفلبين، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقالت هاريس، خلال مؤتمر صحفى فى الفلبين، اليوم: "ناقشنا تقديم الدعم الاقتصادى للفلبين"، مضيفة أنها ناقشت العلاقات وحقوق الإنسان فى الفلبين. والتقت نائبة الرئيس الأمريكى مع الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس الابن، فى قصر "مالاكانانج"، بالفلبين، اليوم الإثنين، وذلك بهدف التأكيد على أهمية العلاقات الطويلة التى تربط البلدين.

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