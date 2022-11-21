إجراء جديد من سول بشأن مفاوضات نزع نووى كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - واستعرضت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - تفاصيل اقتراح إدارة الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول المصمم لمساعدة بيونج يانج على تحسين اقتصادها مقابل نزع السلاح النووى.

ووفقا للبيان، ستقدم الحكومة أيضا دعما من أجل "تطبيع" العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مضيفا أن الوزارة حددت نهجا من ثلاث خطوات لتوفير مختلف التدابير لكوريا الشمالية، بدءا من برامج تبادل الغذاء والمساعدات إلى التجارة والاستثمارات بين الكوريتين.

وذكر البيان أنه فى المراحل الأولية، ستمضى الوزارة قدما فى برامج للمساعدة فى تحسين معيشة الكوريين الشماليين، بما فى ذلك برنامج تبادل الموارد والغذاء (R-FEP)، إذا عادت كوريا الشمالية إلى محادثات نزع السلاح النووى.

ويركز البرنامج على السماح بتصدير الموارد المعدنية، المحظورة حاليا بموجب العقوبات العالمية، مقابل الغذاء والضروريات اليومية.

وتابع البيان أنه فى المرحلة الثانية، ستشمل التبادلات الاقتصادية بين الكوريتين تحديث الموانيء والمطارات، فضلا عن تحسين البنية التحتية لكوريا الشمالية وتوليد الطاقة والمستشفيات.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن الإجراءات الدقيقة التى يجب أن يتخذها الشمال فى كل خطوة لتلقى الحوافز الاقتصادية.