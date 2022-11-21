مقتل أكثر من 12 في زلزال بإندونيسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 11:33 صباحاً - قال مسؤول محلي إن أكثر من 12 شخصا قتلوا في زلزال بلغت قوته 5.6 درجة هز إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا، اليوم الإثنين.

وقال هيرمان سوهرمان المسؤول الحكومي في سيانجور، البلدة الواقعة في جاوة الغربية حيث يقع مركز الزلزال، لقناة مترو تي.في الإخبارية إن ما يصل إلى 20 شخصا لقوا حتفهم في مستشفى واحد في المنطقة.

وقالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن زلزالا قوته 5.6 درجة هز العاصمة جاكرتا، اليوم الإثنين.

وأضافت الوكالة إن مركز الزلزال كان جزيرة جاوة الغربية على عمق عشرة كيلومترات بما يعني أن ليس هناك ما يدعو للقلق من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).

وقال شهود من رويترز إن البعض أخلوا مكاتبهم في حي الأعمال المركزي في جاكرتا بينما قال آخرون إنهم شعروا بالبنايات وهي تهتز ورأوا قطعا من الأثاث تتحرك بسبب الزلزال.