توكاييف يفوز بولاية رئاسية جديدة فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وكان قد أدلى الكازاخستانيون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المبكرة فى جو هادئ وودى، حيث لم يتلق مكتب المدعى العام سوى 3 طعون أرسلت إلى الداخلية ولجان الانتخابات للنظر فيها.
وأكد ممثل مكتب المدعى عام الجمهورية عظمت سرقازين، أن سكان العاصمة أدلوا بأصواتهم فى أجواء إيجابية مع مستوى عال فى تنظيم العملية الانتخابية.
ويذكر أن نسبة المشاركة فى التصويت بلغت 69.43 % حسب النتائج الأولية، بواقع تصويت 8 ملايين و299 ألفا و501 شخص، من حوالى 12 مليونا مدرجين فى قوائم الناخبين.
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