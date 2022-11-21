زلزال قوى يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وأدى الزلزال إلى اهتزاز مبان فى العاصمة جاكرتا. وقال المسؤول إن نحو 20 ضحية يتواجدون فى مستشفى واحد. وكانت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية قد أفادت فى وقت سابق، بأن شدة الزلزال بلغت 5.6 درجات وبأنه ضرب قرب بلدة سيانجور التى تبعد مسافة 100 كلم عن جاكرتا.

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