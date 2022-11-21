زيلينسكى: الكرامة والحرية أهم قيمتين للشعب الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، فى خطاب عبر الفيديو وجهه زيلينسكى للأمة بمناسبة يوم الكرامة والحرية الذى يصادف 21 نوفمبر.
وأشار الرئيس الأوكرانى إلى أنه "فى حين أن الكثير قد تغير فى البلاد وأوروبا وبقية العالم فى الوقت الحالى، إلا أن القيم التى يعليها الأوكرانيون تظل كما هى".
وقال: "كنا نعرف دائما ما نريده. وفى هذا العام، اكتشف الجميع أنه يمكننا ذلك. ورأى الأصدقاء والأعداء ذلك. وكذلك الحلفاء والشركاء. وقد رأى الجميع ما يستطيع الأوكرانيون فعله".
وتحتفل أوكرانيا بيوم الكرامة والحرية سنويا فى 21 نوفمبر. وتم الإعلان عن هذا العيد بمرسوم رئاسى فى 13 نوفمبر 2014، تكريما للحدثين المهمين فى التاريخ الأوكرانى الحديث - الثورة البرتقالية لعام 2004 وثورة الكرامة لعام 2013.
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