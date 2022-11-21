باكستان تعيد فتح معبر «تشامان» الحدودى مع أفغانستان أمام التجارة والمشاة

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن نائب مفوض بلدة شامان فى إقليم "بلوشستان" عبد الحميد زهرى قوله: إن قرار إعادة فتح الحدود جاء بعد محادثات جرت مع مسئولين أفغان، مشيرا إلى أنهم يبحثون عن المهاجم.
وأضاف زهرى أن المسؤولين الأفغان أعربوا عن حزنهم وأسفهم، لمقتل وإصابة أفراد من حرس الحدود الباكستانى.
وقد أدى إطلاق النار الذى وقع فى 13 نوفمبر الجارى إلى إغلاق الحدود - التى تعرف أيضا باسم بوابة الصداقة - مما تسبب فى خسائر فادحة للتجار وتسبب فى تقطع السبل بآلاف الأشخاص على الجانبين.
ولم يتضح بالتحديد ما الذى دفع المهاجم الأفغانى لفتح النار على الحراس الباكستانيين قبل أن يفر من مكان الحادث.
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