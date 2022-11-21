روسيا: الوكالة الذرية ستتفقد محطة زابورجيا بعد تعرضها لقصف أوكرانى

جدة - نرمين السيد - أكد رينات كارتشا، مستشار مدير شركة الطاقة النووية الروسية "روس إنيرجو آتوم"، اليوم الإثنين، أن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتفقدون محطة زابورجيا النووية بعد تعرضها للقصف الاوكرانى.





وحذر كارتشا فى تصريحات له - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - من أن تفقد محطة زابورجيا مازال غير أمن فقد تقصفها قوات كييف فى أى لحظة ، مشيرا إلى أن تصريحات الوكالة الذرية عن محدودية الضرر الذى يلحق بالمحطة جراء القصف الأوكرانى مجرد سخرية. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسى قد دعا فى وقت سابق إلى وقف القصف على محطة زابورجيا، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن القصف المتواصل فى اليومين الماضيين لم يلحق الأضرار بالأمن النووى.

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