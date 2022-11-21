نائبة بايدن عن العلاقة بين الولايات المتحدة والفلبين: «متعددة الأوجه»

جدة - نرمين السيد - التقت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، اليوم الإثنين، الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس الابن، فى قصر "مالاكانانج"، وذلك بهدف التأكيد على أهمية العلاقات الطويلة التى تربط البلدين.





ووصفت هاريس - حسبما نقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - العلاقة بين الولايات المتحدة والفلبين بأنها "متعددة الأوجه"، كما طمأنت ماركوس الابن بشأن استمرار التعاون بين البلدين لمعالجة المخاوف حول الأمن فى منطقة آسيا والمحيط الهادى لا سيما فى بحر الصين الجنوبى.

وأشارت هاريس إلى أن أى هجوم مسلح على الجيش الفلبينى، وكذلك السفن والطائرات العامة فى البلاد من شأنه أن يستدعى التزام الدفاع المتبادل مع الولايات المتحدة.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكى "عندما نفكر فيما يحدث فى هذه المنطقة، نعلم أن هناك الكثير من الفرص المتاحة لنا لتقوية علاقتنا.. لكن أساس علاقتنا يقوم على الالتزامات المتبادلة بالقواعد والأعراف الدولية ودعمها بكل الطرق التى نعرفها".

من جانبه وصف ماركوس الابن زيارة هاريس للفلبين بأنها "رمز قوى للغاية" وأن علاقة البلدين ستظل قوية، وقال "إن علاقات الفلبين مع الولايات المتحدة الأمريكية مرت بمراحل مختلفة وتعززت بكل الطرق".

ومن المتوقع أن يبحث الزعيمان أوجه التعاون المحتملة بين الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين لمعالجة المخاوف المشتركة بشأن أزمة المناخ والاستثمارات فى الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة".

وكانت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس قد وصلت أمس الأحد إلى مطار "نينوى أكينو" الدولى فى مانيلا فى مستهل زيارة رسمية إلى الفلبين من المقرر أن تستغرق ثلاثة أيام، ويرافقها زوجها والرجل الثانى دوجلاس إمهوف الذى زار الفلبين فى وقت سابق كجزء من الوفد الأمريكى لحضور حفل تنصيب الرئيس فرديناند ماركوس الابن، يشار إلى أن هاريس تعد أبرز مسئول أمريكى يزور مانيلا تحت إدارة ماركوس الابن.