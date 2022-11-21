ملك ماليزيا يوافق على تمديد فترة ترشيحات رئيس الوزراء حتى ظهر الغد

جدة - نرمين السيد - وافق ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، على تمديد فترة تقديم مرشحين لرئاسة الوزراء أمام قادة الأحزاب السياسية وائتلافات الأحزاب السياسية، حتى الساعة الثانية من ظهر غد الثلاثاء، حيث كان من المفترض أن تنتهى الفترة الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.





وقال مشرف القصر الوطنى السيد أحمد فاضل شمس الدين - وفقا لوكالة الأنباء الماليزية اليوم الإثنين - إن القرار جاء بموافقة الملك عقب سلسلة من الطلبات التى تقدمت بها الأحزاب السياسية وائتلافات الأحزاب السياسية، اليوم.

وأضاف أن الملك دعا المواطنين كافة إلى التحلى بالصبر ونصحهم بالهدوء لحين استكمال عملية تشكيل الحكومة الجديدة وترشيح رئيس الوزراء المقبل"، مشيرًا إلى أن السلطان عبدالله أكد أن الإدارة الوطنية لا تزال تعمل كالمعتاد تحت إدارة رئيس الوزراء المؤقت على أساس المباديء المحددة للحكومة المؤقتة، كما أن الملك دعا الشعب للتكاتف فى الدعاء من أجل تبسيط عملية تشكيل الحكومة الجديدة وإجراءات ترشيح رئيس الوزراء المقبل لماليزيا تسير بسلاسة لصالح البلاد".

وكان ملك ماليزيا قد دعا أمس جميع قادة الأحزاب السياسية وائتلافات الأحزاب السياسية التى فازت بعدد كبير من المقاعد فى الانتخابات العامة الـ(15)، بإبلاغ القصر الوطنى بالتحالفات الحزبية، وهى الانتخابات الأكثر كثافة التى شهدتها ماليزيا وأسفرت عن برلمان معلق بعد عدم تمكن أى من الكتل المتنافسة من تحقيق الأغلبية لتشكيل حكومة مركزية جديدة.

وقد شهدت النتائج الرسمية للانتخابات تفوق تحالف الأمل الذى يتزعمه أنور إبراهيم بـ 82 مقعدا على الرابطة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء السابق السيد محيى الدين ياسين 73 مقعدا، والجبهة الوطنية الذى حكم ماليزيا أكثر من 6 عقود 30 مقعدا.

كما سجلت النتائج خسارة رئيس الوزراء السابق والزعيم المخضرم الدكتور محاضير محمد ولم يحصل سوى على 9 % من أصوات دائرته الانتخابية، وكذلك لم يحقق تحالفه الفوز بأى مقعد.

ورغم هذه النتائج، فقد سارع قادة الأحزاب السياسية إلى التباحث مع أطراف أخرى لتحقيق الأغلبية وتشكيل الحكومة، وتجدر الإشارة إلى أن أى كتلة تحتاج إلى ضمان تأييد 112 نائبا لتحقيق الأغلبية وتشكيل الحكومة.