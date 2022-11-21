العالم اليوم - الصين تبقي معدلات الفائدة دون تغيير

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 11:26 صباحاً - أبقى بنك الشعب الصيني معدلات الفائدة لمدة عام واحد دون تغيير، بما يتوافق مع التوقعات، ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.

وذكرت وكالة (شينخوا) الصينية، أن سعر الإقراض القياسي القائم على السوق، بلغ 3.65 بالمئة، ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.

كما بقي سعر الفائدة الأساسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والذي يستند إليه عدد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري الخاصة بهم، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 4.3 في المئة، وفقًا للمركز الوطني الصيني للتمويل بين البنوك.

أبقت المصارف الصينية على معدلات الإقراض للشهر الثالث على التوالي، وذلك بعدما حذر بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي من أن التضخم قد يتسارع مع ارتفاع الطلب الإجمالي في الاقتصاد، مما يعني أن نطاق تقديم المزيد من التيسير في السياسة النقدية قد يكون محدودًا.

وكان البنك المركزي الصيني قد تعهد ببذل جهود مكثفة لتنفيذ سياسة نقدية حصيفة وتقديم دعم أقوى للاقتصاد الحقيقي.

وفي وقت سابق، قال بنك الشعب الصيني في تقريره بشأن السياسة النقدية للربع الثالث إنه سيضمن نمو عرض النقد والتمويل الاجتماعي ليبقى عند نسبة معقولة، لأجل تحقيق أداء اقتصادي أفضل، مع تجنب حدوث تحفيز زائد عن الحد.

يذكر أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث بـ 3.9 بالمئة، لكن القيود الصارمة لفيروس كورونا وتفاقم أزمة العقارات ومخاطر الركود العالمي قد تعترض مساعي بكين لتعزيز النمو القوي خلال العام المقبل.