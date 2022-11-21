العالم اليوم - دعوة سيناوي.. مبادرة للتوسع في زراعة نباتات أرض الفيروز

انتم الان تتابعون خبر دعوة سيناوي.. مبادرة للتوسع في زراعة نباتات أرض الفيروز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 11:26 صباحاً - تتميز شبه جزيرة سيناء في مصر بوجود العديد من النباتات العطرية والطبية التي تنمو في دروبها وصحاريها وجبالها، وتعتمد على مياه الأمطار والسيول والآبار.

أهالي سيناء يعرفون هذه النباتات وأهميتها وقيمتها، ويستعملونها في العديد من الأغراض لا سيما الأغراض الطبية.

صلاح حمدي حسن، واحد من أهالي مدينة دير العبد بمحافظة شمال سيناء وجد أنه من الأهمية بمكان الاهتمام بزراعة هذه النباتات السيناوية النادرة ورفع الوعي بأهميتها الطبية والبيئية من خلال مبادرة "دعوة سيناوي".

حصل صلاح على بكالوريوس التجارة من جامعة العريش وفي السنة الأخيرة لتخرجه، أسس مبادرة بهدف توعية المجتمع بأهمية زراعة النباتات السيناوية، وكيفية زراعتها والاستفادة منها مثل المرمرية والحنظل والزعتر وغيرها.

استعان صلاح بمتخصصين في كلية الزراعة والاقتصاد المنزلي وقسم التغذية العلاجية لدعم المبادرة.

وفي حديثه لموقع "دوت الخليج" أوضح المتحدث الرسمي باسم المبادرة أهميتها: