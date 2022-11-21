العالم اليوم - دعوة سيناوي.. مبادرة للتوسع في زراعة نباتات أرض الفيروز

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 11:26 صباحاً - تتميز شبه جزيرة سيناء في مصر بوجود العديد من النباتات العطرية والطبية التي تنمو في دروبها وصحاريها وجبالها، وتعتمد على مياه الأمطار والسيول والآبار.
أهالي سيناء يعرفون هذه النباتات وأهميتها وقيمتها، ويستعملونها في العديد من الأغراض لا سيما الأغراض الطبية.
صلاح حمدي حسن، واحد من أهالي مدينة دير العبد بمحافظة شمال سيناء وجد أنه من الأهمية بمكان الاهتمام بزراعة هذه النباتات السيناوية النادرة ورفع الوعي بأهميتها الطبية والبيئية من خلال مبادرة "دعوة سيناوي".
حصل صلاح على بكالوريوس التجارة من جامعة العريش وفي السنة الأخيرة لتخرجه، أسس مبادرة بهدف توعية المجتمع بأهمية زراعة النباتات السيناوية، وكيفية زراعتها والاستفادة منها مثل المرمرية والحنظل والزعتر وغيرها.
استعان صلاح بمتخصصين في كلية الزراعة والاقتصاد المنزلي وقسم التغذية العلاجية لدعم المبادرة.
وفي حديثه لموقع "دوت الخليج" أوضح المتحدث الرسمي باسم المبادرة أهميتها:
- سيناء تتميز بخيرات كثيرة وجو جميل وموارد طبيعية وبشرية، يجب استغلالها.
- تتميز سيناء بأكثر من 300 نوع من النباتات عطرية وطبية وعشبية لها فوائد كبيرة يجب الاهتمام بها، وتنميتها وتوعية المجمع بأهميتها وقيمتها، مثل الحنضل والمرمرية والكينوا وغيرها.
- بعض الأنواع النادرة من النباتات السيناوية لها قيمة كبيرة لكن يخشى عليها من الانقراض، والمبادرة تهدف لتوعية الناس بأهميتها.
- هذه المبادرة مرتبطة بمؤتمر المناخ cop27 لأن الزراعة لها أهمية كبيرة في الحفاظ على المناخ والبيئة.
- هناك استجابة شعبية وتفاعل من المواطنين، مع هذه المبادرة، وهناك استعداد لمتطوعين للمشاركة فيها ونأمل في نشرها على نطاق أوسع.
- نأمل أن نستطيع توزيع شتلات النباتات السيناوية النادرة على المنازل حتى تزرع في البيوت، بما يحقق فائدة للمجتمع من خلال زيادة المساحات الخضراء وفي نفس الوقت استغلال الفوائد الطبية المتاحة لهذه النباتات، خاصة وأنها لا توجد لها آثار جانبية.
- التمويل المادي سيساعد كثيرا في نشر المبادرة وتحقيق أهدافها ونأمل من الوزارات المختلفة دعمنا وكذلك من محافظة شمال سيناء.
- الاهتمام بزراعة النباتات السيناوية ودراستها سيفيد بشكل كبير خاصة من الناحية الطبية.
- انضم إلينا فريق يعمل على الاستفادة من نبات الجاتروفا والذي يمكن زراعته في شمال سيناء، ويمكن استخلاص زيت منه يستعمل كبديل للمواد البترولية ويستخدم في المجال الطبي أيضا.
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