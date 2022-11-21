الصين تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا للجنة الصحة الوطنية، فقد سجلت الصين 27 ألفًا و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى 20 نوفمبر، منها 2365 إصابة مصحوبة بأعراض و24 ألفًا و730 بدون أعراض.

كما أعلنت السلطات الصينية، أمس الأحد، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا فى البلاد منذ نحو 6 أشهر، موضحة أن الوفاة لمسن يبلغ من العمر 87 عاما، من العاصمة بكين، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وتعد هذه الوفاة هى الأولى تعلنها لجنة الصحة الوطنية منذ 26 مايو الماضى، مما يرفع إجمالى عدد الوفيات بفيروس كورونا فى الصين إلى 5227 وفاة، منذ بدء الجائحة نهاية عام 2019.