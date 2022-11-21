جدة - نرمين السيد - وفى فيديو يجمعه باليمينى المتطرف ميلو يانوبولوس، قال ويست إن الأخير يعمل على حملته الانتخابية.
ويسأل أحدهما: "هل هذا إعلان؟"، ورد يانوبولوس الذى عمل مؤخرا كمتدرب غير مدفوع الأجر مع النائبة اليمينية مارجورى تايلور جرين قائلا: "أعتقد ذلك"، ثم سأل المصور ويست: "إذن أنت تترشح؟".
فرد المغنى قائلا: "نعم.. الأمر بسيط" لأنه لا يمكن لأحد أن يخبرنى ماذا أفعل.. نحن فقط نتجه نحو المستقبل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مغنى الراب كانى ويست يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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