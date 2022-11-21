مغنى الراب كانى ويست يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وفى فيديو يجمعه باليمينى المتطرف ميلو يانوبولوس، قال ويست إن الأخير يعمل على حملته الانتخابية.

ويسأل أحدهما: "هل هذا إعلان؟"، ورد يانوبولوس الذى عمل مؤخرا كمتدرب غير مدفوع الأجر مع النائبة اليمينية مارجورى تايلور جرين قائلا: "أعتقد ذلك"، ثم سأل المصور ويست: "إذن أنت تترشح؟".

فرد المغنى قائلا: "نعم.. الأمر بسيط" لأنه لا يمكن لأحد أن يخبرنى ماذا أفعل.. نحن فقط نتجه نحو المستقبل".