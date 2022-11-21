وزير الدفاع الأمريكى: واشنطن وجاكرتا يجتمعان لترسيخ القواعد وسيادة القانون

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اليوم الاثنين، أن واشنطن وجاكرتا يجتمعان لترسيخ القواعد وسيادة القانون والديمقراطية واحترام السيادة فى الأراضى، مجددا تنديده بالأزمة الروسية على أوكرانيا.





وقال أوستن، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو فى جاكرتا أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن الشراكة بين الولايات المتحدة وإندونيسيا من أجل جعل منطقة المحيط الهندى منطقة هادئة ومفتوحة وحرة، مشيرا إلى أن الصداقة الأمريكية الإندونيسية قائمة منذ أكثر من 70 عاما تشمل التعاون الدفاعى والأمنى.

وأوضح أن السياسة الإندونيسية نجحت فى حماية السيادة بالمنطقة وفى أمن المنطقة، مشيرا إلى أن اجتماعه مع وزير الدفاع الإندونيسى تناول كيفية تعميق العلاقات والشركات وتوسيع قابلية التشغيل البينى والتحديث الدفاعى والتعليم.

ولفت وزير الدفاع الأمريكى إلى أن القوات الأمريكية قامت بتدريبات عدة للقوات الإندونيسية لأكثر من عقد، مؤكدا الاستمرار فى توسيع مجال التعاون العسكرى، حيث استضافت جاكرتا أكثر من 4 آلاف جندى من أكثر من 12 دولة من أجل تدريبات فى المنطقة.

من جانبه، قال وزير دفاع إندونيسيا إنه بحث مع نظيره الأمريكى برنامج "البى أو دبيلو" و"الام اى ايه" الذى تقدمه البنتاجون، مشيرا إلى أنه سيتم الاستمرار فى التدريبات بين الجنود الأمريكيين والإندونيسيين.