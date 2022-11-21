وقال أوستن، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو فى جاكرتا أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن الشراكة بين الولايات المتحدة وإندونيسيا من أجل جعل منطقة المحيط الهندى منطقة هادئة ومفتوحة وحرة، مشيرا إلى أن الصداقة الأمريكية الإندونيسية قائمة منذ أكثر من 70 عاما تشمل التعاون الدفاعى والأمنى.
وأوضح أن السياسة الإندونيسية نجحت فى حماية السيادة بالمنطقة وفى أمن المنطقة، مشيرا إلى أن اجتماعه مع وزير الدفاع الإندونيسى تناول كيفية تعميق العلاقات والشركات وتوسيع قابلية التشغيل البينى والتحديث الدفاعى والتعليم.
ولفت وزير الدفاع الأمريكى إلى أن القوات الأمريكية قامت بتدريبات عدة للقوات الإندونيسية لأكثر من عقد، مؤكدا الاستمرار فى توسيع مجال التعاون العسكرى، حيث استضافت جاكرتا أكثر من 4 آلاف جندى من أكثر من 12 دولة من أجل تدريبات فى المنطقة.
من جانبه، قال وزير دفاع إندونيسيا إنه بحث مع نظيره الأمريكى برنامج "البى أو دبيلو" و"الام اى ايه" الذى تقدمه البنتاجون، مشيرا إلى أنه سيتم الاستمرار فى التدريبات بين الجنود الأمريكيين والإندونيسيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع الأمريكى: واشنطن وجاكرتا يجتمعان لترسيخ القواعد وسيادة القانون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.