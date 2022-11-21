العالم اليوم - لتخفيف الوزن.. نصائح قد تخفف عليك مشاق الرحلة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 10:23 صباحاً - في معظم الأوقات، يحاول الناس فقدان الوزن وتغيير النظام الغذائي، لكننا قد نفشل بسبب نهجنا.

وفي حديثها لصحيفة "ذا صن"، قالت الدكتورة كلير بيلي، إن فقدان الوزن يعد أمرا صعبا، لكن إذا كانت لديك خطة، فمن المرجح أن تصل إلى أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن". إليك أهم نصائح الدكتورة كلير: قلل من الحلويات عندما يتعلق الأمر بالحلويات، فإن الأمر لا يعني عدم تناولها مطلقا.

اختر الشوكولاتة إذا استطعت، لكن اختر النوع الذي يحتوي على 70 في المئة من الكاكاو.

بالنسبة للكعك والمعجنات، يمكنك استبدال المكونات، مثلا استبدل الدقيق باللوز المطحون. التركيز على التوقيت الأشخاص الذين يستخدمون الصيام المتقطع غالبا ما ينجحون.

إذا كان بإمكانك تقليل الوقت الذي تأكل فيه، فهذا يساعد على تقليل مقدار ما تأكله ويمنح الجسم فرصة للدخول في الحالة الكيتونية.

يجب أيضا محاولة تجنب تناول وجبتك الرئيسية في غضون ثلاث ساعات من الذهاب إلى الفراش.

تناول وجبة فطور كبيرة، ووجبة غداء جيدة، واجعل وجبتك المسائية وجبة أخف. أضف البروتين إضافة البروتين أمر أساسي لإنقاص الوزن.

تناول المزيد من البروتين يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع وسيساعد في تقليل الرغبة الشديدة بالطعام. أضف الألياف يمكن أن يشمل ذلك تغييرات صغيرة مثل استبدال الأرز الأبيض والخبز بخيارات القمح الكامل أو البني. حمية البحر الأبيض المتوسط هذا النمط من النظام الغذائي هو شيء يجب على الجميع إعطاء الأولوية له.

تناول الأطعمة التي لا تؤدي إلى زيادة الوزن مثل المكسرات والبذور والكثير من الفاصوليا والبقوليات.

تجنب الأطعمة المعالجة والتي قد تشمل أشياء مثل السندويشات المعلبة والبيتزا والوجبات السريعة.

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