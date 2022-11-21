روسيا: تصويت الأمم المتحدة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العامل الديموجرافى

جدة - نرمين السيد - وقال كوساتشوف: "أعتقد أنه عاجلا أم آجلا سيتم فى إطار نفس الجمعية العامة للأمم المتحدة السماح بالتصويت الذى يأخذ فى عين الاعتبار العامل الديموجرافى. شاهدوا كيف يتم ترتيب التصويت فى البرلمان الأوروبى الآن. هناك يرتبط عدد النواب الذين يمثلون دولة معينة بسكان هذا البلد".
وأشار إلى أنه يجب أثناء بحث إصلاح الأمم المتحدة الحفاظ على مبدأ "دولة واحدة – صوت واحد" فى مجلس الأمن الدولى، ومع ذلك يمكن السماح بنماذج تصويت بديلة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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