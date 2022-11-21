قوات الاحتلال تقتحم منطقة الهدف فى مخيم جنين

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الهدف فى جنين وحاصرت أحد المنازل وطالبت شاب بتسليم نفسه، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وأضافت أن اشتباكات مسلحة تدور بالمنطقة، بالتزامن مع إطلاق الاحتلال لصواريخ تجاه المنزل المحاصر.

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