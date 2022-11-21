القوات الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية قرب 10 مناطق فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الهيئة قوله، إن القوات الروسية حاولت تكثيف الهجمات فى مناطق باخموت، بيلوهوريفكا، كورديوميفكا، مارينكا، نوفوميخايليفكا، بيرفومايسكى، بيدهورودنى، سبيرن، ستيلماخيفكا، وياكوفليفكا فى منطقة دونيتسك.

وتابع البيان، أن الجيش الروسى يحاول الاحتفاظ بالأراضى التى تم الاستيلاء عليها مؤقتًا، ويركز جهوده على منع تقدم القوات الأوكرانية، ويواصل الهجوم فى اتجاهات معينة.

كما شن الروس ضربتين صاروخيتين وأكثر من 60 هجوماً من نوع ميلرز خلال الـ24 ساعة الماضية حيث استهدفت الصواريخ الروسية منشآت البنية التحتية المدنية فى كوبيانسك بمنطقة خاركيف.

وفى اتجاهات فولين وبوليسيا وسيفرسكي، لم يتغير الوضع بشكل كبير ولم يتم اكتشاف أى علامات على تشكيل مجموعات هجومية معادية.

وأطلق الروس نيران قذائف الهاون على مناطق أمبارن وبوخكوف وفيترينارن وأوهيرتسيف وستاريتسيا فى منطقة خاركيف.

وفى اتجاهات باخموت وأفدييفكا، يركز الروس جهودهم الرئيسية على القيام بعمليات هجومية حيث أطلقوا الدبابات وقذائف الهاون والمدفعية الأنبوبية والصاروخية فى مناطق أندرييفكا، وباخموت، وباخموتسك، وبيلوهوريفكا، وفيركنيوكاميانسك، وفيسيلى وكليششيفكا، وكورديوميفكا، وكراسنوهوريفكا، ومارينكا، ونوفوميكايليفكا، وأوزاريانيفكا، وأوبيتني، وروزوليفكا فى دونيتسك.

وشنت القوات الجوية الأوكرانية أمس 6 هجمات على الروس، وضربت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية موقعين للقيادة الروسية، ومستودعًا للذخيرة، واثنين من الأهداف المهمة الأخرى.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس، وشدد على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.