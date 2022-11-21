العالم اليوم - قطر 2022: الفيفا يعلن بيع نحو 3 ملايين تذكرة

انتم الان تتابعون خبر قطر 2022: الفيفا يعلن بيع نحو 3 ملايين تذكرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 09:31 صباحاً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أمس الأحد، أنه تم بيع نحو 3 ملايين تذكرة لنهائيات كأس العالم في قطر، في وقت كشف رئيسه السويسري جاني إنفانتينو أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات على مدى السنوات الأربع الماضية إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 مليار دولار.

وصرّح متحدث باسم الفيفا، لوكالة فرانس برس، أنه تم بيع 2.95 مليون تذكرة حتى يوم الافتتاح أمس الأحد.

وشهدت بداية كأس العالم زيادة في الاهتمام بالمباريات الـ64 على مدار 29 يومًا على الرغم من الدعاية السلبية المحيطة باستضافة قطر للمونديال.

وتراكمت طوابير شراء التذاكر خارج مركز بيعها في الدوحة، وأبلغ المشجعون عن فترات انتظار طويلة للوصول إلى منصة التذاكر الرسمية عبر الإنترنت.

وتجاوزت قطر حصة التذاكر المباعة في مونديال روسيا 2018 عندما بيع ما يزيد أكثر بقليل من 2.4 مليون تذكرة، بحسب فرانس برس.

وأوضح المتحدث باسم الفيفا أن قطر والسعودية والولايات المتحدة والمكسيك وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وفرنسا والهند والبرازيل كانت الأسواق الأولى.

وفي وقت سابق، قال إنفانتينو في مؤتمر صحفي إن إيرادات الفيفا لأربع سنوات تقدر بنحو 7.5 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وتعتبر مسابقة كأس العالم مصدر الدخل الرئيسي للهيئة العالمية والإيرادات تزيد بأكثر من مليار دولار عما كان متوقعا قبل 4 سنوات.

وصرح إنفانتينو في مؤتمر ضم 211 جمعية منضوية تحت لواء الفيفا ان نفقات الأخير ستتراوح بين 6.34 و6.5 مليار دولار، ووعد بالإنفاق على "تطوير كرة القدم" من 1.75 إلى 2.25 مليار دولار.

ومن المقرر إعادة انتخاب إنفانتينو لولاية ثالثة في مارس المقبل بعدما كان المرشح الوحيد لانتخاباتها.

وقال إنه سيتم الإعلان عن قوانين جديدة تنظم وكلاء كرة القدم هذا العام، كما أكد أنه يريد أن يرى المزيد من المباريات بين المنتخبات الوطنية من مناطق مختلفة وكأس العالم للأندية بعدد أكبر.

وعلّق قائلا "لدينا بعض الأفكار الجيدة".