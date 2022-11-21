جامعة جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 637.9...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 08:35 صباحاً - أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية الأحد، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 637 مليونا و971 ألفا و61 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و620 ألفا و710 وفيات.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 98.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.9 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و77 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ688 ألفا و907 وفيات، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و574 وفاة.