وزيرا الدفاع الأوكراني والنيوزيلندي يبحثان التعاون الثنائي في كييف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 08:35 صباحاً - بحث وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف مع نظيره النيوزيلندي بيني هيناري الأحد في كييف، التعاون الثنائي في قطاع الدفاع وتنفيذ مشاريع مشتركة.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه لأول مرة في التاريخ، وصل وزير الدفاع النيوزيلندي إلى أوكرانيا، وناقش معه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بالتفصيل تطوير التعاون الثنائي في قطاع الدفاع وتنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية.

وتقدم ريزنيكوف بالشكر إلى وزير الدفاع النيوزيلندي على موقفه الواضح بشأن دعم أوكرانيا، وكذلك لمشاركته النشطة في البعثات التدريبية للجنود الأوكرانيين، كما بحث الطرفان خلال الاجتماع المزيد من الخطوات في تطوير التعاون الثنائي، ولاسيما مسألة تدريب القوات الأوكرانية ومساعدة نيوزيلندا في إزالة الألغام من أراضي أوكرانيا.