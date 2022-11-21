توقيع اتفاقية بين تونس وبوروندى على هامش قمة الفرنكوفونية

جدة - نرمين السيد - وتم توقيع الاتفاقية، خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى مع نظيره البورندى البيرت شينجيرو.

وناقش الوزيران أبرز القضايا المطروحة على قمة جربة، حيث تمّ التأكيد على ضرورة البحث عن مقاربات جديدة لمعالجة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية ومستويات التنمية الاقتصادية بين مختلف الدول والمجتمعات داخل الفضاء الفرنكوفونى.

فى هذا الصدد، أشاد الوزير البورندى بنجاح تونس فى تنظيم واحتضان موعدين دوليين هامّين فى فترة زمنية وجيزة، فى إشارة إلى قمة تيكاد 8 والقمة 18 للفرنكوفونية، مُثنيا على ما وفّره هذان الموعدان للدول الإفريقية من فرص سانحة للحوار المتواصل، معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز وتنويع التعاون الثنائى مع تونس، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.