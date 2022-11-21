الصين تعلن تسجيل أول وفاة بكورونا منذ 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أن الوفاة لمسن من العاصمة بكين يبلغ من العمر 87 عاما.
وتعد هذه الوفاة هى الأولى التى تكشف عنها لجنة الصحة الوطنية منذ 26 مايو الماضي، مما يرفع إجمالى عدد الوفيات بكورونا فى الصين منذ بدء الجائحة نهاية عام 2019 إلى 5227 وفاة.
وفى مايو الماضي، توفى شخص متأثرا بإصابته بفيروس كورونا فى شنغهاى الصينية، والتى شهدت ارتفاعا كبيرا فى حالات الإصابة خلال الصيف.
وتأتى أحدث الوفيات بكورونا فى الصين، بينما لازالت البلاد متمسكة بسياسات "صفر كوفيد" التى تسعى إلى القضاء على العدوى من خلال الإغلاق والحجر الصحى وتتبع الحالات والاختبار الشامل.
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