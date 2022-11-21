زيلينسكى يطالب المنظمة الدولية للفرنكوفونية بدعم أوكرانيا لاستعادة السلام

جدة - نرمين السيد - طالب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، المنظمة الدولية للفرنكفونية، بدعم بلاده من أجل استعادة السلام، قائلا: "أوكرانيا تريد السلام، لكنها تحتاج إلى دعم لاستعادته".





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زيلينسكى قوله -فى خطابه بالفيديو أمام أعضاء المنظمة الدولية للفرنكوفونية- إن "أوكرانيا تعرضت لأكثر من مائة ضربة صاروخية يوم الثلاثاء الماضي، استهدفت المدن والعمارات السكنية والشركات ومحطات توليد الكهرباء". وأشار إلى أنه "يوجد أكثر من 20 مليون شخص بدون كهرباء، كان هذا هو الضرر الذى لحق بنظام الطاقة، وتم إغلاق المفاعلات فى اثنتين من محطات الطاقة النووية فى أوكرانيا بسبب الأضرار التى لحقت بمحطات الطاقة بسبب الصواريخ". ولفت زيلينسكى إلى أن "أوكرانيا تريد استعادة السلام، إلا أن هذا يجب أن يتم وفقا للمعادلة الأوكرانية، وهى السلامة النووية والأمن الغذائى وأمن الطاقة والإفراج عن جميع الأسرى والمبعدين وتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة واستعادة وحدة أراضى أوكرانيا والنظام العالمى وانسحاب القوات الروسية ووقف الأعمال العدائية وإعادة العدالة ومنع التصعيد". وتابع زيلينسكى أن "أوكرانيا تريد السلام حقا، ولكن من أجل استعادة السلام، نحتاج إلى دعمكم".

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