أحبك.. زوجة بايدن تهنئ زوجها بعيد ميلاده الـ80 (تدوينة)

جدة - نرمين السيد - ونشرت زوجته جيل بايدن رسالة عاطفية على "تويتر" أرفقتها بصورتين تجمعهما وهما يرقصان سويا فى حفل زفاف حفيدتهما.

وكتبت فى تغريدتها "لا أريد أن أرقص مع أى شخص آخر، عيد ميلاد سعيد جو! أحبك".

وعلى الرغم من أنها المرة الأولى فى تاريخ الولايات المتحدة التى يبلغ فيها رئيس فى منصبه عامه الثمانين، إلا أن جو بايدن الذى يثير عمره جدلا ويفكر بالترشح لولاية جديدة، لم يحط هذه المناسبة بأى أجواء احتفالية.

ولم يصدر عن البيت الأبيض أى بيان أو منشور بشأن عيد ميلاد الرئيس، ولم يتضح كيف سيحتفل بايدن بعيد ميلاده أو ما إذا كان سيفعل ذلك أساسا.

ولا يبدو بلوغ بايدن سن الثمانين أمرا غير مألوف فى صفوف طبقة سياسية تندر فيها الوجوه الشابة إلى حد يدفع بالكثيرين إلى تسميتها بسلطة المسنين.