التشيك: توقيف قرابة 9 ألاف مهاجر غير شرعي على الحدود مع سلوفاكيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 12:29 صباحاً - أعلنت الشرطة التشيكية توقيف ما يقرب من 9 آلاف مهاجر غير شرعي على الحدود التشيكية-السلوفاكية منذ شهر سبتمبر الماضي.

ونقل راديو (براغ الدولي) عن قائد قوات الشرطة في إقليم مورافيا الجنوبية ليوش ترجيل قوله إن ضباط الشرطة والجنود، الذين ينفذون عمليات تفتيش متجددة على الحدود التشيكية-السلوفاكية منذ سبتمبر الماضي، اعترضوا حوالي 8800 مهاجر غير شرعي.

وأشار الراديو إلى أن 150 ضابط شرطة وجنديا تقريبا يتناوبون في العمل لـ12 ساعة يوميا لمراقبة الحدود على مدار الساعة.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية التشيك فرضت القيود الحدودية مع سلوفاكيا نهاية شهر سبتمبر الماضي نظرا لزيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين - خاصة من سوريا - الذين يستخدمون التشيك للمرور نحو غرب أوروبا.

ومن المتوقع أن يستمر العمل بهذه القيود حتى الـ12 من شهر ديسمبر المقبل حيث سيتم مراجعة الأوضاع.