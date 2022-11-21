رئيس الوزراء العراقى يؤكد أهمية دعم الحكومة لتصحيح المسارات الخاطئة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى الإسلامى العراقى همام حمودى، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد.

وبحث الجانبان الأوضاع العامة فى البلاد، والتأكيد على أهمية دعم الحكومة الحالية من قبل الفعاليات السياسية والاجتماعية، للقيام بواجبها الوطنى فى تلبية حاجات المواطنين وتصحيح الكثير من المسارات الخاطئة، نحو محاربة الفساد وتطوير أداء مؤسسات الدولة.