الرئيس الجزائرى يجرى لقاءات مع عدد من القادة العرب فى الدوحة

جدة - نرمين السيد - أفادت الرئاسة الجزائرية بأن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون التقى، مساء اليوم الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة، عددًا من القادة العرب، وذلك على هامش حضوره حفل افتتاح مونديال قطر 2022.





وذكرت الرئاسة الجزائرية -فى بيان- أن الرئيس الجزائرى أجرى لقاءات ومحادثات جانبية مع أمير قطر الشيح تميم بن حمد آل ثانى، والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى. وأضاف البيان أن الرئيس الجزائرى أشاد، فى تصريحات صحفية، بالتنظيم المميز لمونديال قطر 2022، مشيرًا إلى أن هذا الحفل والتنظيم يشرف قطر والعالم العربى ككل.

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