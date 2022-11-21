العالم اليوم - "حكاية من شمرون" يفوز بالنجمة الذهبية لمهرجان مراكش

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - فاز الفيلم الإيراني "حكاية من شمرون" للمخرج عماد الإبراهيم دهكردي بجائزة النجمة الذهبية للدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي اختتمت مساء السبت في المملكة المغربية.

الفيلم إنتاج فرنسي ألماني إيراني إيطالي مشترك وتدور أحداثه خلال أكثر من 100 دقيقة في شمرون بشمال إيران حيث يعيش إيمان وشقيقه الأصغر بايار رفقة والدهما بعد وفاة والدتهما.

وفي إطار سعيه للبحث عن مخرج من حياته البائسة يستطيع من خلال علاقاته مع شبان المدينة بدء مشروع تجاري لتحقيق الربح السريع لكن هذا الأمر الذي يبدو للوهلة الأولى فرصة لبداية جديدة يتحول إلى حلقة معقدة تؤثر على مصير الأسرة.

ومنحت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان جائزتها مناصفة لفيلمي "أزرق القفطان" إخراج المغربية مريم التوزاني و"الروح الحية" للمخرجة الفرنسية كريستيل ألفيس ميرا.

وفازت بجائزة الإخراج السويسرية كارمن جاكير عن فيلم "برق" فيما فازت الكورية تشوي سيونغ يون بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الكندي "رايسبوي ينام" وفاز الإندونيسي ارسويندي بينينج سوارا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "سيرة ذاتية".

وكانت المسابقة الرسمية للمهرجان الذي انطلق في 11 نوفمبر قد ضمت 14 فيلما روائيا طويلا تعرض لأول مرة عالميا أو في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشهد حفل الختام تكريم الممثلة والمنتجة الاسكتلندية تيلدا سوينتون التي أبدت سعادتها بهذا التكريم من المهرجان الذي تشرفت برئاسة لجنة تحكيم مسابقته الرسمية قبل ثلاث سنوات.

وقالت إنها تشعر بأن تكريمها في هذا اليوم هو تكريم لكل جيلها ورفقاء رحلتها الطويلة في عالم السينما الذي بدأته شابة حتى وصلت إلى هذه المكانة التي تستحق عنها التكريم.

وكان المهرجان قد كرم في وقت سابق المخرجة وكاتبة السيناريو المغربية فريدة بليزيد، والمخرج والكاتب الأمريكي جيمس جراي، والممثل الهندي الاستعراضي رانفير سينغ.

وأعلن المنظمون أن الدورة المقبلة ستعقد في مراكش في الفترة من 24 نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر 2023.