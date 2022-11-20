الرئيس التونسى يبحث مع رئيس وزراء الكيبيك تعزيز علاقات التعاون

جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس قيس سعيد -خلال المباحثات- عن ارتياحه للاندماج الناجح للتونسيين فى مقاطعة كيبيك ولمستوى التبادل الطلابى والتعاون الثنائى فى مجال البحث العلمى، معربا عن تطلعه لتدعيم هذه العلاقات وتنويعها، لا سيما فى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية.
ومن جانبه، توجه فرانسوا ليجو بالتهنئة للرئيس قيس سعيد، على نجاح تونس فى تنظيم قمة الفرنكوفونية، وأثنى على حسن التنظيم وثراء المناقشات خلال القمة.
وأكد ليجو استعداد مقاطعة كيبيك لتعزيز علاقاتها مع تونس، لا سيما فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، مشيرا إلى المشاركة المكثفة للمستثمرين من المقاطعة فى المنتدى الاقتصادى الفرنكفونى، واللقاءات المثمرة التى تم عقدها مع رجال أعمال تونسيين.
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