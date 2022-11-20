أوكرانيا: 5 ملايين شخص على الأقل فقدوا وظائفهم جراء الحرب

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن "الحرب تُدمر سوق العمالة الأوكرانية"، لافتة إلى أنه "مع استمرار الأعمال الهجومية في البلاد، في حين كان يوجد أكثر من 10 ملايين عامل، فإن هناك 5 ملايين منهم على الأقل فقدوا وظائفهم".
وأضافت الوزارة أن "هناك مئات من الموظفين والعاملين قُتلوا خلال المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، وذلك بجانب نحو 7 ملايين شخص فروا من البلاد بسبب المعارك، ولذلك ارتفع معدل البطالة بشكل هائل".
وذكرت الوزارة أن "الأولويات الرئيسية للحكومة الأوكرانية حاليا هي ضمان استقرار وتعافي اقتصاد البلاد، وتطوير سوق العمل، وإعادة المواطنين الأوكرانيين إلى أراضيهم، وخلق فرص عمل جديدة".
وتابعت الوزارة أنه "تم بالفعل إطلاق عدد من البرامج الحكومية وتشغيلها بنجاح، مثل القروض المُيسرة للشركات، ونقل المؤسسات إلى مناطق أكثر أمانًا، ومشروع جيش إعادة الإعمار، وغيرها".
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